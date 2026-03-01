OM - OL : les compositions probables

Il y a des matchs qui comptent triple. Le OM - OL de ce dimanche soir en fait partie. Pour relancer une saison en équilibre instable, tout autre résultat qu’une victoire serait un échec pour les Marseillais, 4es et relégués à 5 points de leur adversaire. Pour les Lyonnais, ce sera l’heure du sursaut après la défaite face à Strasbourg dimanche dernier, venue interrompre une insolente série de 13 victoires consécutives.

Habib Beye pourra compter sur presque toutes ses forces, à l’exception de Bilal Nadir. Pour cette rencontre, le coach sénégalais devrait partir sur un 3-4-3, avec évidemment Rulli dans les buts. De retour de suspension, Leonardo Balerdi devrait être accompagné par Nayef Aguerd et Facundo Medina en défense. L’Argentin devrait, a priori, retrouver son brassard de capitaine dans le même temps. Timothy Weah et Emerson seront chargés d’animer les couloirs.

Plus d’absents à Lyon qu’à Marseille

Au milieu de terrain, Beye devrait reconduire Höjbjerg et Timber, mais pas Vermeeren, qui paierait le changement de système. Igor Paixão et Mason Grenwood devraient épauler Pierre-Emerick Aubameyang, possiblement préféré à Amine Gouiri. En face, Fonseca devra faire sans Ruben Kluivert, Pavel Šulc, Afonso Moreira, mais aussi Malick Fofana et Ernest Nuamah, toujours indisponibles.

Greif sera protégé par une défense Maitland-Niles, Mata, Niakhaté et Tagliafico. Tyler Morton devrait être épaulé par l’Américain Tanner Tessmann et le Brésilien Abner au milieu de terrain. Corentin Tolisso sera aligné un cran plus haut avec pour mission d’alimenter ses deux attaquants : Endrick et Roman Yaremchuk, qui pourraient donc être associés pour la première fois ensemble. L’Ukrainien avait réalisé une belle entrée face au Racing le week-end dernier, avec une passe décisive à la clé.