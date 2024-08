Vidéo : le but libérateur d’Alejandro Garnacho face à Manchester City

Alejandro Garnacho délivre les Red Devils. Ce samedi, Manchester United et Manchester City croisaient le fer à l’occasion de la 102e édition de la Community Shield. Si les deux équipes ont fait jeu égal pendant plus d’une mi-temps, Manchester United a élevé le curseur en seconde période. Si Marcus Rashford a frappé le poteau et manqué de peu d’ouvrir la marque, son partenaire Garnacho ne s’est pas loupé.

Trouvé sur l’aile droite par Bruno Fernandes, l’Argentin a repiqué dans l’axe avant de fixer la défense des Cityzens puis placer une frappe limpide du gauche le long du poteau d’Ederson (1-0, 82e). Suffisant pour décanter la situation en faveur des siens dans les dix dernières minutes de la partie !