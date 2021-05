Sassuolo : Noor Arabat est demandé

Noor Arabat (19 ans) est un porte-bonheur pour la Primavera de Sassuolo en 2021, actuellement 6e au classement. Apparu à 7 reprises depuis le début de l'année civile (6 titularisations), le Franco-Marocain est invaincu (4 victoires, 3 nuls).

La suite après cette publicité

Solide, le défenseur central, très à l'aise balle au pied, sort du lot. Et forcément, cela se remarque. Selon nos informations, l'ancien pensionnaire de Sochaux figure sur les tablettes d'autres clubs de Serie A et de trois écuries de Premier League, tous séduits par son potentiel technique certain, ses sorties de balle assurées et son arsenal de passes cachées.