LdC : le Real Madrid craint beaucoup Leipzig

Ce lundi, les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG a été plutôt bien loti puisqu’il affrontera la Real Sociedad. En revanche, le Real Madrid devra batailler face au RB Leipzig. Présent à Nyon pour représenter le club ibérique, Emilio Butragueño a livré ses premières impressions à Marca.

C’est une grande équipe, l’année dernière nous avons déjà joué contre eux en phase de groupes. Nous avons perdu là-bas et nous avons gagné ici. Ils sont dans un grand moment maintenant, ce sera très difficile de jouer contre eux. Notre objectif est clair, être présent au prochain tirage. Nous avons vécu la Ligue des Champions avec beaucoup d’enthousiasme et le retour se fera au Bernabéu, avec tout ce que cela implique. Jorge Valdano, a, lui, confié : «c’est un rival difficile, avec des joueurs de haut niveau. Il ne me semble pas être un rival facile.» Les Merengues ne sont pas rassurés.