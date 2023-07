L’AC Milan revient à la charge pour Christian Pulisic

La suite après cette publicité

C’est l’un des gros dossiers de ces derniers jours : qui réussira à enrôler Christian Pulisic ? Si l’Olympique Lyonnais semblait chaud bouillant, l’Américain aurait gentiment mis un vent aux Gones, préférant l’AC Milan. Le club lombard avait d’ailleurs réalisé une première offre à hauteur de 14 M€, refusée par Chelsea, qui en demande au moins dix de plus. Mais les Italiens ne vont pas s’arrêter là, maintenant que l’OL n’est plus dans la course.

Selon les informations de The Athletic, l’AC Milan serait revenu à la charge pour la star des États-Unis. Une deuxième offre de 22 M€, qui se rapproche déjà plus de ce qu’espèrent les Blues. À un an de la fin de son contrat, Christian Pulisic a de grande chance de terminer en Lombardie. Surtout vue les bonnes relations qu’entretiennent les Londoniens avec les Milanais. Olivier Giroud, Fikayo Tomori, Tiémoué Bakayoko ou plus récemment Ruben Loftus-Cheek, les transferts entre les deux clubs sont récurrents.

