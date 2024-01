OM : les annonces de Pablo Longoria sur le sprint final du mercato

L’Olympique de Marseille jurait il y a quelques semaines que son mercato hivernal n’allait pas être très animé. Au final, le club olympien a enrôlé trois renforts (Jean Onana, Faris Moumbagna et Ulisses Garcia) et veut clairement en recruter d’autres à savoir un latéral gauche, au minimum. Côté départs, il y a eu celui de Renan Lodi en Arabie saoudite et Ismaïla Sarr fait aujourd’hui parler de lui en Espagne. Pourquoi l’OM a-t-il changé son fusil d’épaule durant ce mercato ? Présent en conférence de presse pour présenter Ulisses Garcia, Pablo Longoria a apporté ses réponses.

« Il y a des conditions différentes. Si on pose la question en décembre, l’objectif était la continuité. Après, les circonstances changent. On avait besoin d’un joueur à gauche et au milieu et ces joueurs sont arrivés (Garcia et Onana, ndlr). Après il y a la nécessité de s’adapter aux circonstances du mercato, à savoir l’arrivée d’une offre conséquente pour un joueur (Lodi). Tu perds un joueur, tu dois le remplacer et au même moment, on a considéré que c’était nécessaire d’ajouter un joueur au profil défensif différent. Dans le cas de Faris ce n’était pas prévu, on aurait aimé l’avoir l’été prochain. On a cherché à anticiper. Ça aide à construire pour l’avenir et on considérait que ce profil manquait à l’effectif. On avait comme objectif de travailler ce mercato très en amont pour ne pas se retrouver dans une position très inconfortable ».

En ce qui concerne les dossiers plus concrets, Longoria a logiquement été interrogé sur le cas de Quentin Merlin. Pour rappel, nous vous révélions qu’un accord avait été trouvé entre le Nantais et l’OM et que la probable arrivée de Massadio Haidara sur les bords de l’Erdre rapprochait le Canari de la Canebière. Le boss marseillais n’a pas voulu en dire plus, mais il a confié que l’OM était sur d’autres dossiers en parallèle. « Je n’aime pas parler publiquement des joueurs sous contrat avec d’autres clubs. La réalité c’est qu’on travaille sur trois joueurs. Je peux dire qu’il y a eu des conversations entre clubs au sujet de Merlin. La réalité c’est aussi que les circonstances du mercato, spécialement en ce moment où il n’y a pas d’activité, rendent les opérations difficiles. »

Enfin, à l’heure où Villarreal semble être intéressé par Ismaïla Sarr, l’Espagnol n’a pas confirmé l’intérêt du Sous-marin jaune, mais il a clairement laissé entendre que l’OM était ouvert aux discussions concernant l’avenir de l’ancien Rennais. « Il n’y a pas d’offre officielle, beaucoup de rumeurs et de conversations informelles. C’est un joueur qui a des qualités importantes, c’est un des joueurs les plus pénalisés par le changement de système. C’est une situation qui doit être étudiée quand il y aura des possibilités, surtout quand on sait que les plans initiaux étaient différents et ça change sa participation. On est content du niveau de Sarr, on croit en son potentiel, mais c’est vrai que les circonstances d’aujourd’hui ne sont pas celles pour lesquelles il a été recruté. » L’OM est donc prêt à se séparer de Sarr si une belle offre arrive.