Atlético : Koke en dit plus sur sa retraite

« Mon idée a toujours été de prendre ma retraite ici, mais nous verrons ce qui se passe lorsque mon contrat sera terminé. Il me reste deux ans, celle-ci et une autre, et mon idée est de rester ici. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce qui doit venir, mais j'accueillerai la nouvelle. » rapporte Koke, légende et capitaine de l'Atlético Madrid à DAZN repris par AS. Il permet à ses fans d'en savoir un peu plus sur son état d'esprit à l'avenir.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain espagnol de 30 ans a toujours voulu prouver auprès de son coach Diego Simeone, « le monsieur dès le premier jour m'a donné sa confiance, parce que je n'avais pas beaucoup de minutes, j'étais jeune (...) ». Les Colchoneros se déplacent à 18h30 au stade Ramón Sánchez Pizjuán à Séville, dans le cadre de la 7e journée de Liga. Une nouvelle rencontre pour continuer d'écrire sa légende et faire briller ses coéquipiers donc.