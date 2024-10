Nice - PSG: Gianluigi Donnarumma se moque des critiques

Gianluigi Donnarumma n’en a que faire de ce que les gens pensent de lui. Alors que le PSG vient d’enchaîner deux résultats défavorables face à Arsenal (défaite 2-0) puis Nice (1-1), le portier italien essuie une vague de critiques. Notamment à cause de sa prestation complètement ratée dans le nord de Londres. Battu par le contre de Nuno Mendes sur le but niçois, ce dimanche, l’international italien (68 sélections) n’a une fois de plus pas échappé aux critiques.

Des reproches et des insultes qui n’atteignent pas le portier de la Squadra Azzurra. «Je suis prêt pour cela, j’ai de grandes épaules, donc ce n’est pas grave. Je suis satisfait de moi et je suis heureux de travailler avec l’équipe. Nous allons fournir beaucoup d’efforts pour nous améliorer, et cela ne me touche pas, je suis content et nous allons continuer sur cette lancée», a déclaré le gardien formé à l’AC Milan, après le nul concédé face à Nice. Une déclaration qui ne fera pas forcément plaisir aux supporters parisiens, qui en veulent plus de la part de leur dernier rempart.