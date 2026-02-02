Menu Rechercher
Arsenal : Sandro Tonali ne viendra pas en janvier

Par Aurélien Léger-Moëc
Sandro Tonali, avec Newcastle. @Maxppp

C’était la grosse information de la matinée en Angleterre, et elle paraissait immédiatement difficile à envisager. Arsenal a tenté le coup Sandro Tonali, le milieu de terrain international de Newcastle. The Athletic apporte quelques précisions et affirme que c’est l’agent du joueur qui l’a proposé aux Gunners !

Cela signifie, en creux, que l’objectif sera de quitter les Magpies, probablement l’été prochain, malgré un contrat qui court jusqu’en 2029. A priori, Arsenal n’aura pas le temps de recruter un nouveau milieu de terrain pour compenser l’absence de Mikel Merino, blessé.

