Premier League
Arsenal : Sandro Tonali ne viendra pas en janvier
C’était la grosse information de la matinée en Angleterre, et elle paraissait immédiatement difficile à envisager. Arsenal a tenté le coup Sandro Tonali, le milieu de terrain international de Newcastle. The Athletic apporte quelques précisions et affirme que c’est l’agent du joueur qui l’a proposé aux Gunners !
Cela signifie, en creux, que l’objectif sera de quitter les Magpies, probablement l’été prochain, malgré un contrat qui court jusqu’en 2029. A priori, Arsenal n’aura pas le temps de recruter un nouveau milieu de terrain pour compenser l’absence de Mikel Merino, blessé.
