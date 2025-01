PSG : Gianluigi Donnarumma a choisi sa prochaine destination

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma (25 ans) arrive à un tournant de son aventure dans la capitale. Alors qu’une prolongation était dans les tuyaux selon certains médias il y a quelques mois, ce dossier est au point mort à présent. D’autant que Luis Enrique n’a pas hésité à se passer des services de "Gigio", qui n’appliquerait pas certaines de ses consignes. En concurrence avec le Russe Matvey Safonov, le portier italien n’est pas encore assuré de poursuivre au sein du PSG.

La suite après cette publicité

D’autant qu’une porte se serait ouverte du côté de l’Italie. En effet, Sky Italia a révélé samedi que l’Inter Milan serait sur les rangs pour l’accueillir. Une information confirmée par le Corriere della Sera, qui indique que les Lombards ont bien approché Donnarumma. Toutefois, on imagine qu’il y a plus de chances de le recruter l’été prochain. Et le joueur dans tout ça ? Le Corriere della Sera explique que Donnarumma souhaite retourner en Italie, entrouvrant ainsi la porte à un départ du PSG.