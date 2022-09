PSG : Christophe Galtier ne s'interdit rien pour les gardiens

La suite après cette publicité

Christophe Galtier avait averti dès ses premières conférences de presse. C'est Gigio Donnarumma le numéro un et Keylor Navas le numéro deux, tranchant avec la cohabitation décidée par son prédécesseur, Mauricio Pochettino. L'Italien a donc disputé tous les matchs depuis le début de saison mais n'a pas toujours affiché une grande sérénité. Alors qu'il devait voir son concurrent s'en aller du club, le transfert à Naples ne s'est finalement pas concrétisé et les deux portiers sont toujours là.

Face à ce constat, l'entraîneur parisien doit lui aussi s'adapter et va offrir un peu de temps jeu à l'ancien Madrilène. «Ça ne change pas ma hiérarchie, indique-t-il avant Nantes-PSG. Gigio est n°1, Keylor n°2. Sur la gestion, maintenant que le mercato est fini, je ne m'interdis pas la réflexion de savoir si Keylor ne doit pas jouer quelques fois. En cas de suspension ou de blessure, j'ai connu ça à Saint-Étienne. Le n°2 n'avait pas participé à beaucoup de matchs, et après, il a besoin de repères quand on fait appel à lui. La hiérarchie est établie de cette manière-là et reste comme ça.» De quoi mettre un peu la pression sur Donnarumma également.

