AC Milan : Ismaël Bennacer veut signer en Arabie saoudite

L’AC Milan s’est encore qualifié pour la Ligue des Champions l’an prochain. Ayant connu un énorme trou d’air lors de la dernière décennie, les Rossoneri entendent retrouver leur réussite d’antan dans les prochaines années. Depuis cinq ans maintenant, le club lombard s’est redressé sportivement en trustant souvent les premières places en Serie A et en s’offrant de belles épopées sur la scène continentale. Ismaël Bennacer n’est pas totalement étranger à ces bonnes performances sportives. Signe d’une direction sportive qui travaille bien mieux, son arrivée en 2019 en provenance d’Empoli contre moins de 20 millions d’euros a été l’un des plus beaux coups réalisés ces dernières années par Milan.

Clef de voute de Stefano Pioli depuis l’arrivée du technicien italien sur le banc lombard, le natif d’Arles a enchaîné les prestations de haute voltige et les saisons réussies. Mais voilà, en fin d’année 2023, une opération au genou a tronqué sa saison dernière. Ne disputant que 25 rencontres lors de la dernière cuvée, le milieu de 26 ans a bataillé pour retrouver sa place dans le onze. Pour autant, l’international algérien (50 sélections) a fini en trombe et a même terminé la saison avec le brassard de capitaine autour du bras. Mais le doute persiste toujours autant. Même s’il a toujours les qualités techniques pour briller dans l’entrejeu milanais, comme il l’a prouvé sur la préparation estivale jusqu’ici, Ismaël Bennacer pourrait ressentir une certaine lassitude à l’orée de sa sixième saison avec l’AC Milan.

Ismaël Bennacer veut rejoindre l’Arabie saoudite

Ainsi, un départ pourrait clairement être envisagé cet été pour l’ancien d’Arsenal. Sous contrat jusqu’en 2027, le champion d’Afrique en 2019 dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros. Une somme plus qu’intéressante et qui ne devrait pas faire sourciller ses prétendants du Golfe. En effet, depuis quelques mois, plusieurs rumeurs insistantes font état d’un intérêt réciproque entre l’Arabie saoudite et Bennacer. Séduit par un projet qui pourrait lui permettre de trouver un cadre sportif, financier et religieux attrayant, le milieu milanais aurait même pris une grande décision, à en croire les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport dans ses colonnes.

En effet, le numéro 4 rossoneri aurait émis ses velléités de départ vers l’Arabie saoudite à ses dirigeants. À un mois de la fin du mercato, Bennacer ne veut néanmoins pas partir au clash avec sa direction comme l’affirme le média transalpin. Très respecté pour son professionnalisme en interne, le gaucher respecte énormément l’AC Milan et restera une saison de plus si le club en a besoin. Toujours d’après nos confrères, il ne souhaite partir qu’en cas d’offre intéressante pour lui et le club. En revanche, une chose est désormais certaine : Ismaël Bennacer est loin d’être insensible aux sirènes saoudiennes. Pour rappel, l’AC Milan compte se renforcer pour son entrejeu et vise notamment Youssouf Fofana.