L’AC Milan offre 17 M€ à Monaco pour Youssouf Fofana

«Mon avenir, j’en ai parlé avec les dirigeants, ce n’est pas un secret. On a un accord pour aller vers cette nouvelle étape. Si ça ne se fait pas, je ferai cette dernière saison à Monaco. J’espère que tout le monde sera gagnant cet été.» Interrogé en conférence de presse avec les Bleus en marge de l’Euro 2024, Youssouf Fofana avait lâché quelques indices sur la suite de son aventure sur le Rocher. Aujourd’hui, cela ne fait plus aucun doute, le milieu de terrain de 25 ans se prépare à quitter l’AS Monaco alors qu’il lui reste un an de contrat.

La suite après cette publicité

Une tendance qui semble convenir à tout le monde, à l’ancien Strasbourgeois, ainsi qu’au club de la Principauté, qui n’a pas l’intention de voir son joueur partir libre dans un an sans récupérer la moindre indemnité. Cela tombe bien puisque l’international français (21 sélections, 3 buts) ne manque pas de courtisans sur ce mercato estival. Depuis de nombreuses semaines, le demi-finaliste de l’Euro 2024 est suivi de près par l’AC Milan. Désireux de s’attacher les services d’un numéro 6 capable d’illuminer l’entrejeu, le club lombard coaché par Paulo Fonseca a coché le nom du Parisien de naissance.

À lire

Atlético : les confessions de Thomas Lemar sur sa traversée du désert

Une offre insuffisante pour Monaco

Si le dernier 2e de Serie A a pris contact avec Youssouf Fofana, au point de trouver un accord contractuel (contrat de trois ans avec des options) avec le principal concerné, le club italien serait récemment passé à l’action pour se l’offrir. Comme relayé par L’Équipe, l’AC Milan a fait une offre à hauteur de 17 millions d’euros à l’AS Monaco. Une proposition refusée par le club asémiste car bien en deçà de ses attentes. Comme nous le révélions en exclusivité le 22 juillet dernier, le dauphin du Paris Saint-Germain entend maximiser la très bonne saison de Youssouf Fofana ainsi que ses apparitions convaincantes avec la sélection tricolore.

La suite après cette publicité

En ce sens, la direction monégasque demande près de 35 millions d’euros pour libérer le milieu de terrain de 25 ans. La balle est désormais dans le camp de l’AC Milan, qui va devoir vite revoir son prix à la hausse sous peine de se faire griller la politesse par la concurrence. Intéressés par les services de l’ancien Strasbourgeois, l’Atlético de Madrid a également fait part de ses intentions au principal concerné tout comme West Ham. Les Hammers, qui n’ont pas les faveurs du Monégasque, ont envoyé une proposition estimée à 35 millions d’euros. En parallèle, l’AS Monaco a d’ores et déjà sondé le marché à la recherche de son successeur dans l’entrejeu, raison pour laquelle la piste menant à Boubakary Soumaré a été relancée après avoir échoué dans la quête de Neil El Aynaoui.