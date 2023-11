Arsenal : Jakub Kiwior agite déjà le mercato d’hiver

Durant le dernier mercato d’hiver, Arsenal frappait un joli coup en s’attachant les services d’un très prometteur défenseur central de 22 ans, Jakub Kiwior. Contre un chèque de 25 M€ (+5M€) de bonus, les Gunners récupéraient un joueur jouissant d’une belle réputation en Italie du côté de la Spezia durant l’espace de 18 mois (39 rencontres de Serie A).

Plutôt rapide malgré son imposant gabarit (1m89), ce solide gaucher, capable d’évoluer dans le couloir et même un cran plus haut, au milieu du terrain, peut s’appuyer sur une très bonne lecture du jeu et une qualité de relance intéressante grâce à une technique au-dessus de la moyenne. Une dizaine de mois plus tard, le bilan est contrasté pour le roc défensif polonais, mais finalement logique. S’il ne joue pas beaucoup avec le club londonien (8 matches toutes compétitions confondues) c’est qu’il n’est pas prêt à 100 %, mais aussi parce que la charnière centrale habituelle (Gabriel-Saliba) est difficile à déloger.

Jakub Kiwior veut s’imposer à Arsenal

Reste que Mikel Arteta croit beaucoup en lui et le coach ibérique note les progrès du joueur chaque semaine à l’entraînement. Preuve de sa bonne forme, ses bonnes performances en équipe nationale où il est un titulaire indiscutable avec la Pologne. Face à la République Tchèque, il a signé une partition quasiment parfaite avec de nombreuses interceptions, et 100 % de duels gagnés (8/8). Une performance qui a forcément dû séduire du côté de l’Emirates Stadium.

Alors comme souvent quand ce type de joueur à la marge de progression immense ne joue pas beaucoup, il y a une multitude de clubs intéressés. Jakub Kiwior ne déroge pas à la règle. Le Napoli, la Roma et l’AC Milan ont approché Arsenal ces dernières semaines. Mais l’actuel 3e de Premier League ne souhaite absolument pas se séparer d’un joueur qu’il considère comme l’avenir du club. Selon nos informations, le défenseur, qui n’est pourtant pas insensible à l’approche de l’AC Milan (le club lombard proposé un prêt avec option d’achat), s’est fixé une priorité, celle de s’imposer dans le club londonien… A suivre.