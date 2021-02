L'OM accélère pour Olivier Ntcham !

La suite après cette publicité

En juin 2019, nous étions les premiers à vous révéler qu'André Villas-Boas suivait avec attention la progression d'Olivier Ntcham, le milieu de terrain français désormais âgé de 24 ans. Hier, la piste OM a été relancée par Skysports et nous sommes en mesure de vous la confirmer. Oui, le directeur sportif Pablo Longoria a bien pris contact avec le Celtic Glasgow et l'entourage du joueur en vue d'un transfert de dernière minute.

À la recherche d'un milieu de terrain pour pallier le départ de Morgan Sanson, transféré à Aston Villa, Longoria multiplie les pistes depuis plusieurs jours, comme nous vous le relations ce matin. Celle menant à Ntcham n'était pas forcément la prioritaire, mais elle pourrait bien être la gagnante.

Ntcham est dans les starting-blocks

Selon les informations de RMC, les négociations sont en cours entre l'OM et le Celtic sur la base d'un prêt avec option d'achat. Selon nos informations, les premiers contacts remontent à trois jours entre l'OM et Olivier Ntcham. Ce dernier, au Celtic depuis 2017, espère changer d'air et franchir un nouveau palier.

Plusieurs clubs de Premier League le suivent avec intérêt, de West Ham à Newcastle en passant par West Bromwich Albion, mais l'OM a bel et bien une chance dans ce dossier. Le Celtic pourrait accepter une option d'achat aux alentours de 10 M€ pour le joueur, sous contrat jusqu'en 2022. Le Français est lui prêt à vivre une longue, très longue, journée au cours de laquelle son avenir pourrait basculer.