OM : la très bonne surprise François-Régis Mughe

L’Olympique de Marseille, pour son dernier match de préparation contre le Bayer Leverkusen, s’est incliné sur le score de deux buts à un. Mais l’important n’était pas franchement là. L’Orange Vélodrome était à guichets fermés, les nouvelles recrues ont été présentées aux supporters et 4 d’entre eux ont même débuté la rencontre (Kondogbia, Ndiaye, Sarr et Aubameyang). L’ambiance était excellente malgré la défaite (1-2).

Tous les yeux étaient rivés vers Iliman Ndiaye. Il est le dernier arrivé et surtout il est celui qui a joué à l’Olympique de Marseille une petite année quand il était tout jeune. Mais les fans du club dirigé par Pablo Longoria n’ont pas vu que cela. Renan Lodi étant encore un peu touché, même s’il est entré en jeu en seconde période, Emran Soglo, jeune pousse arrachée à Chelsea l’été passé, était titulaire.

Il a une nouvelle fois fait preuve de maturité. Si on sent qu’il est encore un peu juste, on se dit aussi qu’il pourra se faire une place dans l’effectif. Ce sera aussi le cas de François-Régis Mughe. L’année passée, le virevoltant ailier droit était entré en jeu contre Annecy et il avait égalisé d’une sublime frappe dans la lucarne opposée.

Mughe va aussi avoir sa place cette saison

Plutôt sérieux et intéressant pendant cette préparation, il est une nouvelle fois entré en jeu ce mercredi alors que les siens étaient menés deux buts à zéro par le Bayer Leverkusen. C’est lui qui a inscrit le seul but marseillais, comme un renard au second poteau. Mais il a surtout mis le feu à la défense allemande par ses courses folles et ses passes toujours justes. Marcelino en était très fier.

« S’ils ont joué ce soir, c’est qu’ils le méritent après la préparation. Emran Soglo, Lodi a été touché après avoir commencé la préparation, a été très bon. Il progresse régulièrement. François Mughe, il s’était un peu montré. Il peut nous donner des caractéristiques importantes. Ce sont des joueurs qu’on veut avoir avec nous. Nous serons avec eux pour les aider et je suis plus que satisfait d’eux », a commenté l’Espagnol. Bonne nouvelle, on devrait enfin voir des jeunes exploser à Marseille cette année.