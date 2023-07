OM : ces jeunes qui pointent le bout de leur nez

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a joué son deuxième match de préparation. Après sa victoire contre Nîmes (2-0), la semaine passée, l’OM a été défait par Eupen (0-1). Jeudi prochain, Marcelino aura une troisième rencontre à jouer face aux Néerlandais du RKC Waaljwijk. Pour cette confrontation, le coach espagnol pourrait compter sur une nouvelle recrue : Ismaila Sarr.

En effet, Pablo Longoria est toujours en train de construire un effectif pour mettre en place le fameux 4-4-2 cher à Marcelino. En attendant, l’ancien technicien de Bilbao doit ajuster. S’il a laissé quelques joueurs dans le loft (Amavi, Lirola, De la Fuente, Ben Seghir) et que Payet a dit au revoir au club, certains jeunes ont joué de nombreuses minutes sur ces rencontres.

Soglo a brillé

Au coup d’envoi du dernier match, Roggerio Nyakossi et Emran Soglo (18 ans) étaient titulaires. Le premier évoluait en charnière centrale avec Leonardo Balerdi quand le second occupait le flanc gauche en l’absence de Renan Lodi. Si pour le natif de Genève, il devrait avoir peu l’occasion de se montrer cette saison (Chancel Mbemba et Samuel Gigot n’ont pas démarré), le Britannique s’est montré.

Sur la première rencontre, il a montré beaucoup d’activité sur son côté gauche, délivrant aussi une passe décisive pour Vitinha après un joli débordement et une passe en retrait. Défensivement, c’est encore à parfaire, mais c’est initialement un élément offensif. On attendait donc de voir à nouveau, contre les Belges, s’il confirmait ses bonnes sensations.

Mæhle pourrait bloquer Negouai

Ce fut le cas, il a de nouveau été intéressant d’un point de vue offensif, avec une belle activité et un placement défensif un peu mieux organisé malgré la défaite finale. Un joueur polyvalent, qui a évolué sur le flanc gauche de la défense où l’OM ne dispose que d’un joueur, il aura probablement sa carte à jouer et quelques minutes à gratter pendant la saison.

De l’autre côté, à droite, Brice Negouai (21 ans) a aussi montré quelques qualités et une nouvelle fois, l’OM ne dispose que d’un élément (Clauss). Toutefois, la direction de l’OM s’active sur Joakim Mæhle (Atalanta) qui pourrait lui boucher le poste. L’avantage étant que le Danois peut évoluer des deux côtés de la défense. Ce qui laissera donc une place pour l’un des deux jeunes.

« C’est une bombe »

« Ils ont un avion de chasse à droite. Mughe ? Oui, exactement, celui qui a marqué contre Annecy. C’est plus qu’une bonne impression, il va à une vitesse… C’est une bombe. J’ai bien aimé franchement. Je vous le cite sans réfléchir. C’est au-dessus des normes la vitesse à laquelle il va. Explosivité, vitesse, c’est exceptionnel », lâchait Frédéric Bompard, le coach des Crocos.

François-Régis Mughe (19 ans) avait pointé le bout de son nez la saison passée en Coupe de France contre Annecy. Il avait en effet égalisé de très belle façon. Il est à nouveau entré contre Eupen sur le flanc droit et, Marcelino, qui aime la vitesse, a dû apprécier ses qualités. Il a fait tourner en bourrique le latéral gauche de la formation belge et, même si l’OM se cherche des joueurs de côté, il n’est pas impossible qu’il glane aussi quelques minutes.

Il va maintenant falloir voir la suite du mercato, mais aussi comment ces jeunes digèrent une préparation estivale avec le groupe professionnel. Marcelino a des objectifs, bien entendu, mais il n’a jamais été vraiment frileux à l’idée de faire évoluer quelques jeunes. Pour Soglo et Mughe, ils ont été recrutés pour la N3. Les faire jouer validerait donc l’option prise récemment de miser un peu plus sur la post-formation…