Barça : la mauvaise statistique de Xavi

Le Clásico d'hier après-midi contre le Real Madrid (perdu 3-1) était le 50e match de Xavi Hernandez en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. Avec un bilan de 28 victoires, 11 nuls et 11 défaites, l'ancien milieu de terrain a le plus mauvais total des derniers techniciens passés par le Barça. Il est entre autres derrière Luis Enrique et ses 42 victoires, Guardiola (37 victoires) et aussi Koeman avec ses 33 victoires.

La suite après cette publicité

Il faut quand même prendre en compte que le natif de Terrassa est le seul n'ayant pas compté Lionel Messi dans ses rangs, une absence de poids quand on sait l'importance qu'a eu le septuple Ballon d'Or pendant ses années en Catalogne.