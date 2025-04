Affaire Payet : les nouvelles confessions terrifiantes de la victime présumée

À 38 ans, Dimitri Payet vit ses dernières semaines avec Vasco da Gama, avant la fin de son contrat. Malheureusement pour lui, le Réunionnais ne fait pas parler de lui grâce à ses prestations sur le terrain. Actuellement blessé, Payet fait la une des journaux en raison des graves accusations portées par l’avocate brésilienne Larissa Ferrari. En clair, Payet est accusé de violences physiques, psychologiques et sexuelles par la jeune femme de 28 ans. Cette dernière en a remis une couche en accordant une interview au tabloïd The Sun il y a trois jours. Un entretien au cross duquel Ferrari a lâché de nouvelles accusations qui font froid dans le dos.

« C’est un monstre malade. J’ai eu peur pour ma vie et j’ai toujours peur. Je veux non seulement que justice soit faite, mais aussi aider d’autres femmes qui laissent aveuglément leur partenaire abuser d’elles. Il était très gentil et romantique. C’était un rendez-vous très intense et le lendemain, je suis allée le voir jouer. Il était très attentif et il y a eu beaucoup de câlins et de baisers. J’ai pensé qu’il était un homme charmant. Je me suis ouverte à lui. Je lui ai dit que je venais de sortir d’une relation et que j’étais mentalement fragile, et il m’a beaucoup soutenue. J’avais l’impression qu’il était mon refuge. Nous avons fait un faux mariage. Il a dit que c’était le moment officiel où nous entrions dans une vraie relation. Il n’a jamais parlé de sa femme et je n’aimais pas lui poser des questions à son sujet. Il m’a demandé d’acheter une alliance et m’a dit qu’il ne me quitterait jamais. C’était la première fois que je voyais ce côté de lui. Il m’a dit qu’il était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Il m’a ensuite dit qu’il allait me punir et qu’il irait en France pendant 30 jours pour retrouver sa famille. Il m’a dit qu’à son retour, je serais également punie sexuellement. Quelques secondes après mon arrivée chez lui, il m’a dit : « C’est maintenant que ta punition commence ». J’avais l’impression de le mériter, car il m’avait manipulée en me faisant croire que j’avais besoin d’être punie pour que notre relation se poursuive. J’étais vulnérable et je ne voulais pas qu’il me quitte. Je savais qu’il me faisait du mal, mais je ne pouvais pas l’en empêcher, car cela me semblait être une condition pour que nous restions ensemble », a-t-elle déclaré, avant d’expliquer que le Français aurait pété un câble en apprenant que son amante avait eu une discussion avec un autre footballeur sur les réseaux sociaux. « Il s’est mis en colère et a commencé à me traiter de « salope ». Il a dit que je le trompais. Il m’a dit que j’avais sept jours pour lui prouver que je l’aimais vraiment. Je ne savais pas quoi faire pour le lui prouver. J’ai dit que je me ferais tatouer son nom, mais il m’a répondu que ce n’était pas suffisant. Il m’a dit qu’il n’était pas avec moi parce qu’il était à Rio et que j’étais à la maison, et que je devais me punir parce qu’il n’était pas là pour le faire. Il a dit que nous savions déjà que j’étais une “pute” et que je devais lui prouver cela avec des vidéos. » Déroutant…