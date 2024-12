OM : les confidences terribles de Pedro Ruiz

Pedro Ruiz Delgado a vécu l’enfer. L’attaquant de 24 ans, formé au Real Madrid et passé par l’OM, est revenu en détail sur sa longue traversée du désert qui l’a conduite à prendre sa retraite aussi jeune. «Sur un dégagement de mon défenseur central, j’ai sauté avec Copete, qui est maintenant à Majorque, il m’a mis un coup de cul, j’ai sauté avec une crampe au genou et quand je l’ai étiré, j’ai tout cassé. Le ligament croisé, le ménisque interne et le ménisque externe. Malgré tout, Raúl m’a dit de continuer à jouer, que je n’avais rien, même si je pleurais, et je lui ai dit : "Tu veux voir si j’ai quelque chose ou pas ?", mais avec mon entêtement, j’ai rejoué cinq minutes de plus , se remémore l’Espagnol dans les colonnes de As, avant d’ajouter. «Le docteur Leyes, le chirurgien de Madrid, m’a dit que c’était la pire blessure au genou qu’il ait jamais vue…»

La suite après cette publicité

En plus des douleurs physiques, l’ancien grand espoir du Real Madrid s’est ouvert sur la gestion mentale de ses évènements difficiles. «Psychologiquement, c’était dur. Parce que pendant ces pauses, j’étais peut-être debout, en tout et pour tout, pendant deux semaines et j’ai perdu la musculature de la jambe… C’était frustrant. Le pronostic était de neuf mois d’absence, mais au sixième mois, j’ai dû me faire opérer à nouveau du ménisque interne parce que ça me faisait mal. Alors que j’étais sur le point de retourner à l’entraînement, j’ai senti comme une piqûre et j’ai recommencé à boiter… C’était passer de cent à zéro. Cela m’est arrivé sept ou huit fois. Cela a ajouté quatre ou cinq mois de plus à la récupération…». À 24 ans, le natif de Séville, qui n’a pu qu’effleurer son rêve de footballeur professionnel, a décidé de raccrocher les crampons et veut désormais profiter de son expérience pour accompagner les jeunes joueurs qui pourraient traverser, eux aussi, ce type d’épreuves.