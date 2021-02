Sao Paulo : Hernan Crespo nommé entraîneur

Deux monuments du football s'allient. D'un côté, le São Paulo Futebol Clube, formation qui possède l'une des plus grandes bases de supporters du Brésil avec Flamengo et le SC Corinthians, mais qui végète à une décevante quatrième place de la Série A. De l'autre, Hernan Crespo, un ex-joueur iconique qui a entamé une carrière d'entraîneur en 2014 en prenant la tête de la Primavera à Parme, puis qui a successivement coaché Modène (D2 italienne), Banfield (D1 argentine) et depuis le début de saison Defensa y Justicia (D1 argentine) avec un premier trophée à la clé : la Copa Sudamerica, fin janvier.

Julio Casares, le président du club qui a décidé de se séparer de Fernando Diniz le 1er février avant de voir Rai (alors directeur sportif) démissionner, réalise un joli coup. L'avenir dira s'il est payant.