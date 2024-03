PSG, Corée du Sud : c’est très tendu pour Kang-in Lee

Un homme sans histoire. Ou presque. Le mois dernier, Kang-in Lee (23 ans) a vécu la première grosse tempête de sa jeune carrière. Jusqu’à présent, le Sud-coréen avait fait parler de lui pour son talent balle au pied, lui qui a franchi un nouveau cap en rejoignant le Paris Saint-Germain durant l’été. Mais le natif d’Incheon a dérapé alors qu’il était en équipe nationale pour disputer la Coupe d’Asie des Nations. Lee et d’autres joueurs ont eu une vive altercation avec leur capitaine Heung-min Son. Ce dernier avait rappelé à l’ordre ses coéquipiers qui avaient quitté la table pour aller faire des parties de ping-pong à quelques heures de la demi-finale face à la Jordanie.

En colère après que le Parisien l’ait insulté, le joueur de Tottenham l’avait attrapé par le col avant qu’une bagarre n’éclate. Son s’était d’ailleurs blessé légèrement au doigt. Dans la foulée, plusieurs éléments avaient demandé au sélectionneur Jürgen Klinsmann de ne pas faire jouer Kang-in Lee. Mais il a refusé et Lee a joué 90 minutes. Dans ce contexte particulier, la sélection sud-coréenne s’est inclinée 2 à 0 et a été éliminée. Dans la foulée, l’affaire Lee-Son a éclaté dans les médias. Le coéquipier de Mbappé a été très critiqué au pays pour son manque de respect envers son capitaine et son attitude. D’ailleurs, plusieurs sponsors ont commencé à le lâcher.

De son côté, Kang-in Lee a présenté ses excuses une première fois. Son avocat a ensuite expliqué que la version diffusée dans les médias n’était pas tout à fait fidèle à la réalité. Puis, le joueur du PSG s’est rendu à Londres pour s’expliquer avec Heung-min Son et présenter ses excuses de vive voix. Puis, il avait publié un nouveau message : «malgré les attentes et les soutiens, je m’excuse une fois de plus d’avoir déçu les fans de football d’être une image et un personnage exemplaires que je devrais avoir en tant que joueur national coréen. Je sais que j’ai déçu surtout avec tout l’amour que vous m’avez donné. Désormais, je serai un Lee Kang-in qui travaille plus dur et qui se consacre au développement personnel en tant que joueur de football et en tant que personne.»

Son a aussi pris la parole pour mettre un terme à cette polémique. «Je suis sincèrement désolé d’avoir causé des problèmes et je travaillerai encore plus dur pour faire grandir l’équipe nationale. Kang-in a traversé des moments très difficiles après cet incident. S’il vous plaît, pardonnez-lui. Si la même situation se reproduisait, j’agirais de la même façon, car c’est l’un des devoirs du capitaine.» Le dossier était clos. Ou presque. Au pays, la fédération, qui a remercié Jürgen Klinsmann, a tenté d’en savoir plus sur cette altercation et sur ses conséquences. Certains médias sud-coréens évoquaient même une possible sanction pour Lee. Mais il n’en est rien.

De retour en sélection

Ce lundi, Kang-in Lee a été sélectionné pour le rassemblement du mois de mars durant lequel son pays affrontera la Thaïlande dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 (le 21 mars à domicile et le 26 mars à Bangkok). C’est la première fois qu’il va retrouver la Corée du Sud depuis les incidents du mois dernier. Il faut dire qu’il a tout fait pour arrondir les angles. Outre Son, Lee a aussi contacté personnellement tous les joueurs de la sélection pour présenter ses excuses comme l’explique Chosun. Le média sud-coréen a aussi discuté avec le sélectionneur intérimaire Hwang Sun-hong. « Concernant Lee Kang-in, j’ai communiqué directement avec les deux joueurs. Lee Kang-in souhaite sincèrement s’excuser auprès des fans de football et des joueurs.»

Il a ajouté : «Son Heung-min a également exprimé l’opinion que nous devrions accueillir les joueurs (impliqués dans la querelle, ndlr) et travailler ensemble en harmonie. C’est pourquoi il a été sélectionné. Est-ce juste un problème pour les deux joueurs ? Je ne pense pas. C’est un problème pour tous les membres de l’équipe, y compris les coéquipiers et le staff. J’ai l’intention de bien le résoudre, même si ce n’est que pour une courte période. Des mots peuvent être prononcés dans diverses situations. Je pense que nous devons établir des lignes directrices et organiser les choses.» Hwang veut mettre un terme à cette polémique et avancer une bonne fois pour toute.

Lee fait toujours débat

«Si nous continuons sans appeler Kang-in Lee, la crise peut être surmontée, mais je ne pense pas que le problème sera résolu en ne l’appelant pas cette fois et en l’appelant la prochaine fois. D’après mon expérience, je pense qu’il y a toujours des problèmes comme celui-là au sein de l’équipe. Cependant, la clé est la rapidité avec laquelle vous le résolvez. Quand l’équipe se reconstitue, elle devient un élément qui peut devenir plus fort. J’ai vécu cette expérience quand j’étais joueur. Si quelque chose arrive sur le terrain, le meilleur moyen est de le résoudre le plus rapidement possible sur le terrain.» Toutefois, Lee va devoir faire ses preuves. Le médial sud-coréen Donga explique que beaucoup estiment au pays qu’il devait recevoir une sanction disciplinaire.

Le son de cloche est le même dans les colonnes de Yeongnam. «L’attention se porte principalement sur la capacité de Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), qui était au centre du "ping-pongate", de participer au match international de mars. L’opinion publique est très négative à l’égard de Lee Kang-in, qui n’est pas tolérée.» Le média national a aussi donné la parole à ceux qui ne veulent plus le revoir en sélection à l’image de Hong Jun-pyo, maire de Daegu. «Ce n’est pas possible. Sa personnalité n’est pas adaptée aux sports d’équipe (…) Qu’il s’agisse de politique ou de football, ceux qui ont un mauvais caractère devraient être expulsés.» Mais Kang-in Lee va avoir une deuxième chance pour se racheter et regagner le respect de tous sur comme en dehors des terrains. Une mission totalement dans ses cordes.