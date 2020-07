Liga : Lionel Messi sacré Pichichi 2020

Lors de la victoire du FC Barcelone contre Alavés ce dimanche, Lionel Messi avait inscrit un doublé, portant donc son total de buts à 25 cette saison en Liga. Face à Leganés ce soir, Karim Benzema devait donc marquer au moins cinq buts pour doubler l'Argentin et être sacré Pichichi de la saison. Mais à la 62e minute, Zinedine Zidane a remplacé l'ancien Lyonnais par Luka Jovic.

KB9 ne pourra donc plus rattraper «La Pulga» au classement des buteurs. Ainsi, Lionel Messi remporte ce titre de Pichichi 2020 avec ses 25 réalisations. Vainqueur de ce trophée pour la septième fois de sa carrière, le numéro 10 dépasse donc Telmo Zarra (Athletic de 1940 à 1955) et entre encore un peu plus dans l'histoire de la Liga. Le capitaine catalan a également été sacré meilleur passeur avec 21 caviars.

IT'S OFFICIAL! Leo #Messi wins the 2019-20 Pichichi Trophy, the seventh of his career, a new, all-time @LaLigaEN record! 🐐 pic.twitter.com/laAlgFMeAT