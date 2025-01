Al-Nassr a trouvé un argument pour faire rester CR7

Un ancien duo iconique du Real Madrid bientôt réuni en Arabie saoudite ? C’est en tout cas que ce semble annoncer Marca. D’après le média espagnol, Cristiano Ronaldo aurait émis un souhait : retrouver son ex-coéquipier Casemiro. Pour ce faire, plusieurs options seraient envisagées par le Portugais.

Ainsi, le quintuple Ballon d’Or voudrait voir débarquer le Brésilien à Al-Nassr. Le club saoudien serait ouvert à cette idée, d’autant plus que le contrat de son attaquant star expire dans six mois, et le faire rester est une priorité. Si le vainqueur de l’Euro 2016 venait à partir, notamment aux États-Unis, il voudrait également avoir l’actuel milieu de terrain de Manchester United à ses côtés. Les prochaines semaines risquent d’être animées du côté de Riyad.