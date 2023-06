Lens : Franck Haise entretient le flou sur son avenir

La suite après cette publicité

Officiellement qualifié pour la Ligue des Champions avec le RC Lens, Franck Haise avait tout de même jeté un voile d’incertitude sur son avenir dimanche lors de la cérémonie des trophées UNFP. Ce jeudi, le technicien artésien était en conférence de presse et n’a pas non plus échappé aux questions sur de potentielles envies de départ.

«Je défends l’ambition collective en tant qu’entraîneur et manager. J’ai aussi dit que j’étais heureux à mon poste et que je suis sous contrat jusqu’en 2027, a rappelé l’entraîneur lensois. Mais je répète, je défends l’ambition collective. C’est la seule chose qui m’intéresse et je n’ai pas dit que je partais. J’ai juste dit la vérité : oui, il y a des sollicitations. Sinon je peux faire de la langue de bois, mais j’ai juste dit la réalité. L’ambition collective du RC Lens, c’est ça qui m’intéresse le plus.»

