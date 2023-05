RC Lens : la réponse étonnante de Franck Haise sur son avenir

La suite après cette publicité

Franck Haise a remporté le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 ce dimanche lors de la soirée des trophées UNFP. Logique au vu de la saison exceptionnelle réalisée par le RC Lens. Mais après cet exercice 2022-2023 splendide, l’entraîneur de 52 ans est maintenant sollicité par plusieurs écuries. Notamment par l’OM. Et au moment de répondre à une question sur son avenir après que l’on lui a remis sa récompense, le stratège français a laissé planer le doute hier. « Avec moi sur le banc ? Je l’espère ».

Samedi soir après la victoire face à Ajaccio (3-0), il avait déjà envoyé un message à ses dirigeants. « On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine, avait-il confié. On va réfléchir tranquillement, je vais réfléchir tranquillement. Je n’ai pas dit que ça s’arrêterait, je dis juste qu’il peut y avoir des sollicitations, il y en a déjà. Il faut mesurer les choses, ce qu’on a fait. Est-ce qu’on peut continuer aussi bien, mieux? Je ne sais pas. Je suis dans un club où je suis très heureux mais ça ne m’empêche pas de réfléchir et de regarder ce qui peut se passer. »

