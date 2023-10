La tension est montée d’un cran entre Arsenal et Manchester City

La suite après cette publicité

Elle était presque trop sage, cette nouvelle rivalité entre Arsenal et Manchester City. Entre l’admiration réciproque des deux entraîneurs et des joueurs pour la plupart sans histoires, il ne servait à rien de chercher des étincelles ailleurs que sur le terrain durant 90 minutes. Mais dimanche, la tension est montée d’un cran entre Gunners et Citizens, suite à la victoire arrachée par les hommes de Mikel Arteta en toute fin de rencontre.

La presse anglaise se délecte ainsi ce matin d’une échauffourée survenue après le coup de sifflet final. Alors que Kyle Walker se dirigeait vers les vestiaires, un membre du staff d’Arsenal, Nicolas Jover, lui a tendu la main pour le saluer. Main ignorée par Walker, et échange de mots entre les deux hommes. Il faut savoir que Nicolas Jover faisait précédemment partie du staff de… Manchester City.

À lire

Saka va louper les matchs de l’Angleterre

Man City pas habitué à repartir battu

La prise de bec entre les deux hommes a vite débordé, Haaland et Grealish se sont alors joints à la scène et le ton est monté. Plusieurs accrochages ont alors démarré, malgré l’intervention de Bukayo Saka, qui n’a pas joué le match mais qui a tenté de calmer les esprits. Manchester City a dû mal vivre cette deuxième défaite consécutive en Premier League et la joie, logique, des Gunners en fin de rencontre, pour ne pas réussir à se maîtriser.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Pep Guardiola s’est voulu mystérieux au sujet de cet incident. « Je sais ce qu’il s’est passé, je n’en parlerai pas », a-t-il lancé, énigmatique. Relancé pour savoir s’il pensait qu’Arsenal s’était bien comporté, il a répondu « oui, absolument ». Voilà qui pimente en tout cas le duel entre les deux formations. Arsenal n’avait pas tenu sur la longueur la saison passée pour arracher le titre aux Citizens, mais cette fois, ils sont parvenus à battre l’équipe de Pep Guardiola en championnat. Les voilà devant au classement, avec deux points d’avance.