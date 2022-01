Les finalistes du Prix Puskás dévoilés

Le prix Puksas, récompensant le plus beau but de l'année, va bientôt connaître son issue. Il sera décerné le 17 janvier prochain lors d'une cérémonie au siège de la FIFA à Zurich, qui pourra être suivie en direct sur internet. L'instance vient de communiquer les trois noms encore en lice pour succéder à Heung-min Son, auteur d'un formidable but contre Burnley en décembre 2019.

Un nouveau joueur de Tottenham peut prétendre au titre en la personne d'Erik Lamela. L'Argentin avait inscrit un fabuleux coup du foulard contre Arsenal. L'Argentin sera à la lutte avec Patrik Schick dont le lob face à l'Écosse lors de l'Euro est resté dans toutes les mémoires. Enfin, l'Iranien Medhi Taremi, grâce à son magnifique retourné acrobatique face à Chelsea en Ligue des Champions, postule également. L'Auxerrois Gauthier Hein ne sera donc pas sacré.