Wolverhampton-Manchester City : les compositions officielles

Manchester City (1er, 86 pts) se déplace sur la pelouse de Wolverhampton (8e, 50 pts) ce mercredi (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h15), un match en retard comptant pour la 33e journée de Premier League. Les Citizens ont vu Liverpool s’imposer face à Aston Villa mardi (1-2) et ainsi revenir à égalité de points au classement. Les Skyblues comptent une avance de trois longueurs au goal-average, mais doivent l’emporter afin de se donner de l’air, alors qu’il ne restera plus que deux journées de championnat à disputer après celle-ci.

La suite après cette publicité

Les Wolves de leur côté peuvent encore espérer accrocher une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. En effet, ils sont à cinq points de West Ham (7e, 55 pts) et pourraient revenir à deux longueurs de Manchester United (6e, 58 pts) s’ils venaient à remporter leurs deux prochains matchs. Trois absences majeures, jusqu’à la fin de la saison, sont à noter dans l’effectif de Pep Guardiola : Dias, Walker et Stones. L’entraîneur espagnol a donc décidé de titulariser Fernandinho en défense centrale aux côtés de Laporte, accompagnés de Cancelo et Zinchenko dans les couloirs. Jesus débute sur le banc, Sterling, De Bruyne et Foden sont alignés devant. Bruno Lage quant à lui ne modifie pas son système et se présente avec un trio d'attaque composé de Neto, Jimenez et Chiquinho.

Les compositions officielles :

Wolverhampton : Sa – Boly, Coady, Dendoncker - Moutiñho, Neves, Ait-Nouri, Jonny – Neto, Jimenez, Chiquinho

Manchester City : Ederson – Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko – Gundogan, Rodri, Silva – Sterling, De Bruyne, Foden