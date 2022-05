Manchester City : saison terminée pour Rúben Dias, Kyle Walker et John Stones

Coup dur pour Manchester City ! Si les Citizens semblent plus que jamais en passe de s'offrir les services du cyborg Erling Haaland, les Citizens vont, en attendant, devoir faire sans plusieurs cadres défensifs de leur effectif. Une nouvelle qui intervient au pire des moments alors que les Skyblues sont actuellement à la lutte avec Liverpool pour le titre de champion d'Angleterre.

Après la large victoire de City contre Newcastle (5-0), Pep Guardiola a, en effet, confirmé que Rúben Dias, sorti à la mi-temps dimanche, était forfait pour les trois matches restants des Citizens. Une blessure qui vient s'ajouter à celle de John Stones et Kyle Walker, touchés face au Real Madrid en Ligue des champions et d'ores et déjà à l'infirmerie.