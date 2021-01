Arsenal : Arteta ouvert à un transfert définitif d’Odegaard

Arrivé il y a deux jours à Arsenal en provenance du Real Madrid dans le cadre d’un prêt de 6 mois, l’international norvégien Martin Odegaard va enfin pouvoir retrouver du temps de jeu cette saison. Très peu utilisé par Zinédine Zidane, le milieu de terrain offensif n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues pour 5 titularisations au total. Auteur d’un excellent exercice l’année dernière avec la Real Sociedad (7 buts et 9 passes décisives), il avait besoin de retrouver un club et un coach qui lui fasse confiance.

Et c’est le cas à Londres où Mikel Arteta l’a personnellement convaincu de rejoindre les Gunners. Un appel déterminant dans le choix du meneur de jeu de 22 ans. L’entraîneur espagnol est lui aussi ravi de son arrivée, et a même expliqué au Times qu’il serait heureux de garder définitivement le partenaire d’Erling Haaland en sélection. «Oui, il a certainement toutes les qualités et les caractéristiques que nous recherchons. Alors, il ne restera plus que deux choses. Tout d'abord, la façon dont il s'adapte ici et l'impact qu'il peut avoir dans notre équipe. Deuxièmement, ce que le Real Madrid et le joueur en pensent, parce qu'il appartient au Real Madrid et que le joueur a aussi son mot à dire à ce sujet». Reste maintenant à savoir si Martin Odegaard s’adaptera au style de jeu d’Arsenal et de son jeune technicien Mikel Arteta.