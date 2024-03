Algérie, AS Roma : Houssem Aouar en mission rédemption

L’année du changement. En 2023, Houssem Aouar (25 ans) a décidé qu’il était temps pour lui de prendre un nouveau départ. En équipe de France depuis la catégorie U17, le milieu de terrain a officiellement rejoint la sélection algérienne il y a un an pratiquement jour pour jour. Quelques mois plus tard, le footballeur né en 98 a quitté libre son club de toujours, l’Olympique Lyonnais, pour poser ses valises dans la capitale italienne. Une joie pour Aouar : «je suis très heureux d’avoir signé à la Roma, car c’est un grand club avec une grande histoire, a déclaré le milieu de terrain de 24 ans. Je pense que c’est le bon projet pour moi, avec une grande équipe, des joueurs de qualité et un public unique. Je suis maintenant un joueur des Giallorossi et je suis prêt à commencer.»

Ses débuts sous le maillot de la Louve, Houssem Aouar les a faits le 20 août dernier face à la Salernitana (2-2). Ce jour-là, il avait été titulaire. Le match suivant, le Fennec l’a démarré sur le banc avant d’entrer en jeu et d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la défaite 2 à 1 face à l’Hellas Vérone. La suite de l’aventure d’Aouar à Rome a ressemblé à ces premières rencontres puisqu’il a jonglé entre les titularisations et les entrées en jeu. Il a fini la première moitié de saison avec 15 apparitions toutes compétitions confondues et 2 buts. Puis, il a rejoint l’Algérie pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Sa première grande compétition avec les Fennecs. Mais tout ne s’est pas passé comme il l’imaginait. En effet, les Verts sont passés à côté de leur tournoi.

Une CAN éprouvante à digérer

Aouar, lui, est apparu à deux reprises. Il est entré en jeu face à l’Angola (11 minutes) avant d’être titularisé lors du match capital face à la Mauritanie. Il avait été remplacé à la pause. Très déçu après cette sortie prématurée, l’ancien de l’OL avait publié un long message sur ses réseaux sociaux. «Porter le maillot algérien est une grande responsabilité et un honneur. Sortir par la petite porte en défendant ces couleurs est une anomalie et une énorme déception. Nous nous excusons auprès des millions d’Algériens pour cette désillusion. Vous méritez tellement mieux. Il m’est difficile encore aujourd’hui d’accepter mais nous vous devons de remettre ces couleurs sacrées en haut. Merci pour votre soutien infaillible. Merci pour tous vos messages. Merci à notre peuple de s’être déplacé encore une fois.»

Il aura certainement l’occasion de retrouver les Fennecs au mois de mars, lui qui a des chances d’être appelé par le nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic. En club, Aouar doit aussi composer avec un nouvel entraîneur. Durant la CAN, l’AS Roma a limogé José Mourinho et l’a remplacé par Daniele De Rossi. Un technicien qui a décidé d’utiliser Aouar comme remplaçant. Depuis son arrivée, le milieu est entré en jeu face à la Salernitana (29 janvier, 20 minutes), Frosinone (18 février, 9 minutes) et Feyenoord (22 février, 51 minutes). Mais il a retrouvé le onze de départ le week-end dernier à l’occasion du match face à la Fiorentina. C’était sa première titularisation en championnat depuis le 5 novembre dernier.

Convaincre le nouveau coach de l’AS Roma

Sur le pré durant 90 minutes, il a répondu présent et a marqué un but lors du nul 2-2. Sa prestation a visiblement convaincu la presse italienne. Le Corriere dello Sport lui a donné la note de 6,5 et a ajouté : «De Rossi le dépoussière pour laisser Pellegrini se reposer et il en profite. Dynamique et dangereux, l’Algérien n’a plus joué depuis novembre et répond à Ranieri d’une tête impeccable qui bat Terracciano.» La Gazzetta dello Sport, elle, lui a donné un 6. Si Daniele De Rossi avait dû lui donner une note, elle aurait été certainement supérieure. En effet, le technicien italien s’est enflammé pour l’international algérien.

« Aouar est fort, très fort. Il a marqué un bon but. Je suis content car ça va lui donner plus de confiance. Je suis heureux qu’il ait joué tout le match. Avec son moral qui monte en flèche, Aouar peut nous donner un gros coup de main», a-t-il admis en conférence de presse. De quoi donner de la confiance au milieu (3 buts en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison) qui connaît des hauts et des bas comme nous l’a expliqué Cédric Canale, journaliste spécialiste du foot italien. «Houssem Aouar vit une première saison compliquée à la Roma. José Mourinho a rapidement renoncé à l’intégrer au sein de son 3-5-2. Il lui reprochait principalement un manque d’intensité pour évoluer au milieu et son manque de vitesse pour être plus haut. À partir de début novembre, il a disparu puis s’est blessé. L’arrivée de Daniele De Rossi, qu’il a découvert à son retour de la CAN, lui offre une nouvelle possibilité de se montrer.»

Aouar évoque ses difficultés

Il poursuit : «De Rossi a redonné une chance à tous et semble davantage le voir au sein du trio offensif, plutôt qu’au milieu. Lukaku et Dybala sont intouchables. Le troisième poste se joue entre El Shaarawy (utilisé en piston dimanche), Baldanzi et lui, voire Pellegrini qui joue plutôt au milieu actuellement. Contre la Fiorentina, Aouar a été décisif en égalisant. Dans l’ensemble, il a eu pas mal de déchet dans le jeu, mais il a été actif. Il n’avait pas joué 90 minutes avec la Roma depuis le 22 octobre.

Aouar l’a dit lui-même à l’issue du match. Il a besoin de temps mais veut aider la Roma (…) La Roma est lancée dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions et devrait poursuivre son parcours en Europa League. Aouar aura donc d’autres possibilités.»

Des opportunités que le joueur, qui s’exprime parfaitement en italien depuis son arrivée, est prêt à saisir. Dimanche, il a évoqué son passage compliqué et son envie d’aller de l’avant. «Depuis mon retour après la Coupe d’Afrique des Nations, j’étais en difficulté mentalement. Ensuite, chaque jour, j’ai essayé de travailler dur et j’ai beaucoup parlé avec l’entraîneur. Il m’a demandé plus d’intensité et chaque jour, j’essaie de faire ce que je peux. Je suis heureux et je suis prêt à toutes les possibilités, j’espère aider cette équipe.» Puis, quand un journaliste lui a demandé ce qu’il manque pour voir le vrai Aouar, le footballeur a répondu : «l’année dernière a été une saison très difficile pour diverses choses dont je ne veux pas parler. Je dois travailler chaque jour pour être prêt physiquement, c’est aussi un nouveau championnat pour moi et donc je dois apprendre.» Il aura peut-être l’occasion de répondre présent ce jeudi face à Brighton en Ligue Europa.