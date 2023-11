EdF, PSG : Jules Koundé monte au créneau pour Kylian Mbappé

Invité dans l’émission Clique sur Canal+ cette semaine, Jules Koundé n’a pas échappé à l’inévitable question sur Kylian Mbappé. Appelé à commenter les performances de son coéquipier en Bleus, le Catalan s’est montré particulièrement élogieux, ajoutant toutefois qu’il trouvait exagérée la pression médiatique exercée sur lui.

«Si Mbappé est meilleur au PSG ou en équipe de France ? C’est une question… Je trouve qu’il est excellent partout. C’est un talent spécial. Les attentes qui sont autour de lui sont à la juste mesure de son talent, estime l’ancien Bordelais. Avec lui, on sait qu’à tout moment on peut marquer des buts. A tout moment, la différence peut venir, que ce soit de Kylian, mais on a énormément de talents en équipe de France. On a un vivier que tout le monde nous envie. Si on lui met trop de pression ? Je pense que oui. Mais je pense que c’est quelque chose qu’il apprécie, quelque chose qu’il gère bien. C’est comme ça quand tu es à ce niveau là d’excellence, les gens attendent beaucoup de toi ».»