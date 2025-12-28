Menu Rechercher
Côte d’Ivoire-Cameroun : les compos officielles

Par Alexis Relandeau
1 min.
Seko Fofana avec la Côte d'Ivoire @Maxppp
Gros choc dans le groupe F. A l’occasion de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des nations, la Côte d’Ivoire et le Cameroun s’affrontent à Marrakech (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Les deux nations sont prétendantes à la victoire finale dans cette CAN et vont se disputer la première place après leur succès inaugural face au Mozambique pour les Ivoiriens (1-0) et contre le Gabon pour les Camerounais (1-0).

Pour cette rencontre, Emerse Faé, le sélectionneur des Éléphants, tenants du titre, fait deux ajustements après le premier match. Seko Fofana intègre l’entrejeu à la place de Séri avec Sangaré et Kessie. Devant, Vakoun Bayo est préféré à Zaha pour accompagner Diomandé et Diallo. De son côté David Pagou effectue un changement après la victoire face aux Gabonais et il est devant puisque Kofane accompagne Mbeumo à la place d’Etta Eyong. Malone, Kotto et Nouhou sont reconduits derrière alors que Baleba est bien titulaire au milieu avec Avom et Namaso.

Les compositions officielles

Côte d’Ivoire : Y. Fofana – Doué, Kossounou, Ndicka, Konan – Kessie, S. Fofana, Sangaré – Diallo, Bayo, Diomandé.

Cameroun : Epassy – Malone Junior, Kotto, Nouhou – Tchamadeu, Avom, Namaso, Baleba, Yongwa – Mbeumo, Kofane.

Pub. le - MAJ le
