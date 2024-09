Équipe de France : tout le monde en a marre de Kylian Mbappé !

La trêve internationale a pris fin pour l’Équipe de France et c’est un euphémisme de dire qu’elle n’a pas été de tout repos pour les différents acteurs. La victoire sans étincelle glanée à Lyon contre la Belgique (2-0) n’a pas complètement gommé les répercussions du terrible revers des Bleus face à l’Italie au Parc des Princes quelques jours plus tôt à Paris (1-3). Les critiques n’ont pas cessé de s’accroître, du côté des journalistes comme des supporters. Au Groupama Stadium, une partie du public rhodanien a même sifflé quelques protagonistes français dont le sélectionneur Didier Deschamps qui était revenu sur l’atmosphère au sein du groupe et le climat autour de cette période internationale : «je n’ai pas entendu les sifflets. Mais vous savez, les critiques, je ne vais pas dire que je suis né avec, mais ça fait partie du jeu, c’est ma responsabilité, moi je suis en immersion par rapport à tout ce qui se passe. Ça n’a pas d’influence sur moi, mais sur les joueurs, l’environnement… Quand on vient, on supporte l’équipe de France, alors les sifflets… Que des gens soient mécontents, déçus, qu’ils le manifestent, pourquoi pas, mais là quand les joueurs sont sur le terrain… Je ne pense pas que ce soit pour le bien de l’équipe de France».

Mais le mal est fait et ce rassemblement laissera des traces notamment ce fameux coup de gueule de Mike Maignan après le revers contre la Nazionale. Très rapidement, des informations sur le coup de gueule de Maignan ont fuité dans les médias dont le journal L’équipe. En effet, le gardien de l’AC Milan aurait fait des remontrances à ses coéquipiers durant deux minutes, pointant du doigt le comportement de stars de certains sans les nommer. Kylian Mbappé comme le vice-capitaine Antoine Griezmann sont restés silencieux. Même si pour certains acteurs, le joueur du Real Madrid était visé par Maignan. L’ambiance était donc un peu tendue dans le groupe ces derniers jours comme l’a confirmé Ousmane Dembélé au micro de TF1 lundi soir, quelques minutes après la victoire face aux Diables Rouges : «il y a toujours des mauvaises passes dans le football. Ça nous a piqués cette défaite contre l’Italie». Néanmoins, le climat va encore s’intensifier avec de nouvelles révélations. L’Équipe détaille dans son édition du jour le comportement de Kylian Mbappé qui a questionné plus d’une personne durant cette semaine électrique.

Un joueur isolé à Clairefontaine

Depuis le premier jour du rassemblement, Kylian Mbappé ne semble pas pleinement actif et concerné par les échéances à venir. C’est du moins ce que rapporte L’Équipe. Même s’il a joué son rôle de capitaine en guidant les trois nouveaux Manu Koné, Loïc Badé et Michael Olise, il est resté majoritairement discret, isolé et nonchalant. Le Bondynois n’est jamais apparu comme un joueur cadre, un élément pleinement intégré à la vie du groupe. D’ailleurs, le staff de Didier Deschamps a très vite remarqué ce grand changement dans le comportement de son capitaine. C’est aussi pour cette raison que la plupart des joueurs ont rejoint Mike Maignan lorsqu’il a pointé du doigt sans nommer de joueurs «des attitudes de starlettes». Mais ce n’est pas la seule information intéressante autour de Kylian Mbappé révélée par le journal français ce mercredi. En interne, l’attaquant des Bleus s’est fait remarquer à une reprise et pas des moindres.

En effet, Mbappé a pris la parole pour fustiger dans un long monologue précis et détaillé le manque de séances tactiques et d’entraînements collectifs axés sur le dispositif. Une sortie qui fait écho à certaines autres, rejoignant de surcroît une partie de l’argumentaire de Maignan après la défaite contre l’Italie, tout en visant directement le staff de l’Équipe de France et par effet domino, Didier Deschamps. Cette fois-ci très investi dans cette discussion, l’ancien joueur du PSG a tout fait pour souligner la nécessité, notamment pour les nouveaux joueurs, de bénéficier de séances tactiques. Conservant son envie d’aligner une équipe remaniée, Deschamps a décidé de donner le brassard à N’Golo Kanté et non Mike Maignan afin, d’après L’Équipe, de ne pas froisser Mbappé déjà très touché sur cette trêve. Rendez-vous désormais en octobre pour prendre une nouvelle température et mesurer les possibles répercussions…