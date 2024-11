Angers-PSG : match interrompu après des jets de balles de tennis

Les supporters ont décidé de se donner le mot. Ce samedi soir, la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes avait été interrompue après des jets de balles de tennis sur le terrain tout comme celle de vendredi entre le Red Star et Troyes. Les supporters avaient ensuite déployé une banderole « votre gestion enrage les tribunes. Merci la LFP » qui ciblait donc la Ligue de Football Professionnel. Eh bien lors de la rencontre entre Angers et le PSG, cela a encore été le cas.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les supporters angevins ont inondé la pelouse en envoyant de nombreuses balles de tennis dans la surface de Donnarumma. Un évènement qui a contraint l’arbitre de la rencontre à interrompre le match pendant de longues minutes malgré l’annonce du speaker du stade appelant à stopper cette action pour ne pas éviter d’arrêter définitivement la partie.