OM : l'avenir de Konrad de la Fuente totalement relancé !

Officialisée à la fin du mois de juillet dernier, l'arrivée de Mathys Tel (17 ans), grand espoir du Stade Rennais, en Bavière a, une nouvelle fois, confirmé toute la confiance accordée par les dirigeants du Bayern Munich aux jeunes talents. À l'instar de Jamal Musiala (19 ans), auteur d'un doublé et rayonnant lors de l'étincelante victoire des siens face à l'Eintracht Francfort (6-1) vendredi soir, ou de Ryan Gravenberch, récemment arrivé dans l'effectif de Julian Nagelsmann, le Bayern n'hésite jamais à miser sur les pépites de demain.

Et il semblerait que les hautes sphères bavaroises continuent leur entreprise. Selon les dernières informations de Relevo et de son journaliste Matteo Moretto, le champion d'Allemagne en titre serait désormais déterminé à l'idée de s'offrir... Konrad de la Fuente ! Disposant d'une belle cote en Europe et largement convoité lors de ce mercato estival - Sassuolo, la Sampdoria, Anderlecht et Burnley ont notamment montré un intérêt au cours des dernières semaines - l'ailier de l'Olympique de Marseille semblait pourtant tout proche du Real Valladolid.

Le Bayern entre dans la danse pour Konrad de la Fuente !

Avec un accord verbal conclu il y a quelques jours, l'international américain se dirigeait en effet tout droit vers la formation espagnole, promue en Liga cette année. Un prêt avec option d'achat était même évoqué pour celui qui n'est jamais vraiment entré dans les plans de Jorge Sampaoli la saison passée. Auteur de 16 apparitions en Ligue 1, dont 9 en tant que titulaire, le joueur formé à la Masia pourrait, cependant, vivre un énorme retournement de situation pour son avenir. Comme indiqué, ce dimanche, par Relevo, l'accord préalable entre les Blanquivioletas et le Marseillais n'existe plus !

La cause ? L'arrive en trombe du Bayern Munich dans ce dossier. Déterminés à s'offrir l'Américain, qui avait coûté environ 3 millions d'euros aux Phocéens, les dirigeants munichois pousseraient donc pour s'attacher ses services. Un nouveau prétendant qui risque évidemment de tout changer. Sous les ordres de Julian Nagelsmann, connu pour sa capacité à développer le football de ces jeunes talents, Konrad de la Fuente pourrait alors passer un nouveau cap, à l'image d'un Mathys Tel, déjà aperçu contre Francfort. Reste désormais à connaître les contours de l'opération. Prêt ? Transfert sec ? De son côté, RMC Sport indique que deux autres clubs sont intéressés à ce jour: l'Olympiacos en Grèce, et le Besiktas en Turquie. Des discussions sont en cours avec les deux formations.