La nouvelle stratégie ambitieuse du Bayern Munich avec les jeunes pépites

Venant tout juste de recruter Mathys Tel (17 ans) contre 28,5 millions d'euros bonus compris, le Bayern Munich a réalisé un gros coup sur le mercato en sécurisant l'un de meilleurs talents nés en 2005. L'arrivée de l'attaquant français se fait dans une logique à long terme et permet de préparer l'avenir. Un choix radical, mais qui confirme la stratégie agressive du club bavarois sur le domaine des jeunes talents. D'ailleurs, les Munichois viennent aussi de s'offrir le latéral gauche espagno-marocain de 16 ans Adam Aznou qui évoluait au FC Barcelone, mais aussi quelques jours plus tôt, le jeune Aristide Nseke (14 ans) et ses frères Aviel (12 ans) et Alex (9 ans). Quelques mois plus tôt, Mike Wisdom est arrivé pour 300 000 euros en provenance du Borussia Mönchengladbach alors qu'il n'avait que 13 ans ! Remettant en parallèle un accent sur la formation, le Rekormeister a fait éclore Jamal Musiala et développe aussi Malik Tillman (20 ans), Paul Wanner (16 ans) ou l'attaquant croate Gabriel Vidovic (18 ans). Voir le Bayern Munich former des jeunes talents n'est pas nouveau, mais la qualité de l'académie avait nettement baissé depuis quelques années.

Le dernier à avoir rapidement eu un rôle majeur en équipe première avant Jamal Musiala n'est autre que Thomas Müller qui est indiscutable depuis son éclosion lors de la saison 2009/2010. Un marqueur déjà très lointain. Un peu après lui, on peut aussi noter David Alaba, Toni Kroos et Holger Badstuber qui ont pris un peu plus de temps, mais se sont quand même rapidement affirmés. Entre 2012 et 2020 cette dynamique s'était clairement arrêtée. Le Bayern Munich a quand même formé de bons joueurs comme Emre Can (Borussia Dortmund) et Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham) sur cette période, mais ils n'ont pas vraiment aidé l'équipe première. Un constat a donc été dressé par le directeur sportif Hasan Salihamidžić et les dirigeants : il fallait relancer la jeunesse au Bayern Munich. Hiver 2019, le Bayern Munich n'hésite pas à frapper fort sur le marché des jeunes en misant 10 millions d'euros sur la pépite canadienne Alphonso Davies. Alors âgé de 18 ans, le jeune ailier canadien des Vancouver Whitcaps va vite mettre tout le monde d'accord en Bavière. Après six mois d'acclimatation et un repositionnement comme latéral gauche, il est une référence mondiale au poste désormais.

Des achats importants et l'échec CHO

Ailier de Chelsea âgé de 21 ans, Callum Hudson-Odoi n'a pas su s'imposer chez les Blues ces dernières saisons. Cependant, son destin aurait pu radicalement changer. Proposant 33 millions d'euros pour le joueur en janvier 2019 puis un prêt assorti d'une option d'achat de 70 millions d'euros lors du mercato estival 2020, le Bayern Munich a tout tenté en vain pour l'arracher au club londonien. Bien plus au point sur le secteur de la jeunesse, le Rekordmeister possède en outre un partenariat avec le club américain du Dallas FC. Parti pour Crystal Palace moyennant 18 millions d'euros, Chris Richards (22 ans) en est un bon exemple. Même s'il n'a pas eu vraiment sa chance en équipe première, il a su être une bonne trouvaille pour le club bavarois puisqu'il a brillé en prêt à Hoffenheim avant de tenter sa chance en Premier League. Utilisant sa filière américaine, le Bayern est aussi bien établi en Europe.

Cette année, le Bayern Munich a misé 1,2 M€ sur Jonathan Asp milieu de 16 ans provenant de Midtjylland et une somme similaire (1,8M€) sur Lovro Zvonarek (17 ans), qui arrive du Slaven Belupo. Prospectant à travers l'Europe, le Bayern Munich a aussi ciblé Julien Duranville jeune talent d'Anderlecht. L'attaquant est devenu à 16 ans et 17 jours le troisième plus jeune élément de Jupiler League à faire ses débuts avec Anderlecht derrière Nii Lamptey (15 ans, 11 mois et 16 jours) et Romelu Lukaku (16 ans et 11 jours). Vu comme un véritable phénomène, il a fait l'objet d'une offre de 15M€ de la part des Bavarois en mai dernier comme l'avait révélé le journaliste belge Sacha Tavolieri. D'attaque sur tous les fronts, le Bayern Munich ne laisse pas place au hasard et cherche toujours à se rapprocher de la perfection ...