Lionel Messi au PSG : et maintenant, que va faire Kylian Mbappé ?

Hier, le Paris Saint-Germain a mis le feu à la planète football en recrutant officiellement Lionel Messi (34 ans). Une star mondiale de plus dans un effectif XXL. À l’étranger, et précisément en Espagne, l’association Messi-Neymar-Mbappé fait d’ailleurs déjà très peur. Mais si le club de la capitale dispose peut-être, sur le papier, du trident offensif le plus exceptionnel de son histoire, un homme est désormais au coeur des interrogations, alors qu'il réclamait un effectif parisien très compétitif.

La suite après cette publicité

Premier à se réjouir à l’idée d’évoluer aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé (22 ans) est resté silencieux hier, depuis l’annonce officielle de l’arrivée de la Pulga au PSG. À l’heure où Neymar et quelques Argentins (Angel Di Maria et Mauro Icardi notamment) ont salué l’ex-Blaugrana sur les réseaux sociaux, le mutisme du Français ne passe pas inaperçu et renforce encore plus les incertitudes liées à son avenir.

Le PSG veut garder Mbappé

Lié aux Rouge-et-Bleu jusqu’en juin 2022, le natif de Bondy formera-t-il le trio magique déjà surnommé la MNM’s ? Ou profitera-t-il de l’arrivée de Messi à Paris pour plier bagage et rejoindre un Real Madrid qui l’a érigé en priorité ? Dans son édition du jour, L’Équipe indique que la direction parisienne n’a aucunement l’intention de laisser passer l’occasion d’aligner l’incroyable trident Messi-Neymar-Mbappé, et ce, malgré la situation contractuelle du champion du monde français.

De l’autre côté des Pyrénées, AS et Marca ont d’ailleurs rapidement décortiqué le clip posté par le PSG pour teaser la signature de Messi. Une vidéo dans laquelle le club de la capitale a placé le drapeau argentin entre les maillots de Neymar et de Mbappé. « Le message indirect envoyé au Real Madrid », titraient d’ailleurs les deux médias madrilènes hier. Et ce matin, si AS évoque la relation cassée entre Leonardo et Mbappé et les envies d’ailleurs de l’ex-Monégasque pour garder espoir dans le dossier du Français, le journal espagnol confirme que Paris ne compte pas lâcher son joyau cet été.