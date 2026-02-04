Les joueurs du Real Madrid se plaignent déjà d’Alvaro Arbeloa !

Le 12 janvier dernier, le Real Madrid prenait la décision de virer Xabi Alonso et d’installer le coach du Castilla, Alvaro Arbeloa, à sa place. À cet instant, le choix de se séparer d’Alonso n’avait pas manqué d’être remis en question, mais les suiveurs des Merengues préféraient se concentrer sur les signes du destin. Dix ans après Zinedine Zidane, Florentino Pérez décidait de se séparer de son entraîneur vedette pour faire confiance au coach de la réserve. De quoi rêver d’un avenir prestigieux pour Arbeloa ? Pour le moment, ce n’est pas encore ça.

La suite après cette publicité

La semaine prochaine, le technicien de 43 ans va « fêter » son premier mois à la tête des Merengues. Un mois durant lequel son équipe n’a pas vraiment fait sensation. Le Real Madrid a été humilié en Coupe du Roi par Albacete (2-3), a été sorti du top 8 de la Ligue des Champions par Benfica (2-4) et ses succès en Liga sont souvent entachés de polémiques arbitrales. Preuve en est la dernière victoire acquise face au Rayo Vallecano après 10 minutes de temps additionnel, sur un penalty très généreusement accordé. Au classement de Liga, le Real Madrid reste tout de même à un petit point derrière le FC Barcelone, mais pas grand monde voit les coéquipiers de Kylian Mbappé aller loin en Ligue des Champions vu le niveau de jeu proposé.

La suite après cette publicité

«Quand les joueurs voient les compositions et les changements, je ne vais pas dire qu’ils sourient… mais presque»

Selon la Cadena SER, l’ambiance à Valdebebas resterait quand même appréciable malgré tout. «L’ambiance au quotidien est bien meilleure, on respire quelque chose de complètement différent et rien que pour cela, le club estime que le changement d’entraîneur en valait la peine. Car avec Xabi, il y avait une tension entre le groupe et l’entraîneur qui ne menait à rien de bon», a déclaré le journaliste Anton Meana. Cependant, les joueurs du Real Madrid auraient déjà de très gros doutes sur leur nouvel entraîneur. «Arbeloa est très proche des joueurs, à tel point que certains trouvent cela excessif», explique Meana, qui ajoute que certaines décisions ont surpris un groupe qui fait toujours sa loi.

« Le groupe a été surpris que Ceballos n’ait pas joué à Lisbonne (contre Benfica, ndlr), au détriment de Cestero, et l’a fait savoir à l’entraîneur. (…) Après le match contre le Rayo, l’ambiance était tendue dans les vestiaires, avec des divergences techniques et tactiques entre certains joueurs et l’entraîneur. (…) Certains joueurs avec lesquels nous avons discuté attendaient davantage du changement d’entraîneur. Ils affirment qu’il s’agit de travailler sans broncher, mais ils vivent comme s’ils étaient entraînés comme l’équipe du Castilla. (…) Il n’y a aucun changement tactique. (…) Ils (les joueurs, ndlr) savent que certaines décisions de Xabi Alonso généraient beaucoup de bruit en interne, ils le vivaient et en étaient complices, et maintenant, quand ils voient les compositions et les changements, je ne vais pas dire qu’ils sourient… mais presque ». Le changement, c’est pas pour maintenant au Real Madrid.