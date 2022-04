Le conseil de Didier Drogba pour le futur de Kylian Mbappé

Sur le plateau du «Canal Champions Club» de Canal +, Didier Drogba n'a pas tari d'éloges sur Kylian Mbappé. «Je pense qu'il est incontestablement parmi les meilleurs. C'est le joueur que tous les clubs souhaitent avoir dans leur équipe, pour faire la différence. Depuis le début de saison, c'est lui qui tient le Paris Saint-Germain. Qui refuserait un Kylian Mbappé dans son équipe ? Aujourd'hui, il est indispensable. Peu importe le projet vers lequel il doit se tourner, il se rend compte qu'il est indispensable,» a-t-il d'abord déclaré, avant d'aborder l'avenir de l'attaquant.

«Il faut maintenant qu'il prenne le lead. On l'a vu cette année, il a envie de prendre ce leadership. Où qu'il soit, il l'aura. Maintenant, à lui de se faire plaisir,» a ajouté Didier Drogba, avant d'évoquer d'hypothétiques similitudes entre son parcours et celui du joueur parisien. «Ce n'est pas le même contexte que moi quand je quitte Marseille après une saison. Il a quand même 3 ou 4 ans derrière lui au PSG. Il est dans une situation où il a les plus grands clubs derrière. À l'époque, Chelsea n'était pas encore un grand club. C'était un grand club en devenir,» a-t-il conclu.