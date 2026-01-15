Menu Rechercher
Le prix de vente de l’OGC Nice en chute libre

Par Matthieu Margueritte
L'emblème de l'OGC Nice. @Maxppp

Propriétaire de l’OGC Nice depuis 2019, Sir Jim Ratcliffe veut se débarrasser du club azuréen. Après avoir déclaré publiquement qu’il n’aimait pas venir assister aux matches Aiglons, le milliardaire anglais a mis le club en vente.

Cependant, Ratcliffe s’est montré trop gourmand. Selon le média spécialisé des finances, Bloomberg, le patron du Gym réclamait plus de 200 M€. Face à la réticence des acheteurs, le média annonce que « le prix a désormais considérablement baissé ».

