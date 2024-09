Les joueurs de l’OM envoient un message aux supporters

Cet OM est définitivement spécial. En infériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, le club phocéen est allé chercher la victoire dans un Olympico brûlant au Groupama Stadium. Une victoire qui restera longtemps dans les mémoires des supporters marseillais. Comblés de joie, ces derniers ont également été salués par Valentin Rongier en zone mixte : «ça c’est Marseille, on sait qu’ils sont toujours avec nous. Encore une fois, ce soir on est déçu qu’ils n’aient pas pu venir célébrer la victoire avec nous et nous soutenir pendant tout le match. Mais on l’a fait pour toute la Ville, pour tout le peuple marseillais. On sera content d’être réunis à l’arrivée à Marignane.»

Nouvel arrivé sur la Canebière, Neal Maupay est déjà validé par les supporters de l’OM. Buteur contre Nice, l’attaquant de 28 ans leur rend bien et y est également allé de son message aux fans phocéens en zone mixte : «on se l’était dit avant le match que ce match n’était pas uniquement pour nous mais pour tous les supporters marseillais et la ville de Marseille. On aurait aimé qu’ils soient là pour célébrer cette victoire avec nous mais je suis sûr qu’on va les voir dans quelques heures. On sait à quel point ce match était important pour nos supporters, leur offrir cette victoire est super important pour nous et je pense qu’ils doivent célébrer. On a hâte de les voir à l’aéroport.»