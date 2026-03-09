Martin Satriano est en train de rendre complètement fou Getafe !

Arrivé en tant que "panic-buy" en fin de mercato estival, Martin Satriano n’aura pas marqué les esprits de l’Olympique Lyonnais. Propulsé titulaire suite au départ surprise de Georges Mikautadze en toute fin de mercato, l’Uruguayen n’a jamais apporté satisfaction devant le but et s’était seulement distingué par un but contre Salzbourg en Ligue Europa et un doublé face à Nantes en Ligue 1. Un trop faible rendement qui a obligé le club rhodanien à s’en séparer dès l’hiver dernier, notamment après l’arrivée d’Endrick.

Martin Satriano enchaîne les buts

Parti vers l’Espagne, du côté de Getafe, l’attaquant de 25 ans cherchait à se relancer après un passage en France compliqué, lui qui avait été victime d’une grave blessure avec le RC Lens. Et rapidement, ses premières prestations avaient convaincu son entraîneur, José Bordalás, de le laisser à la pointe de l’attaque madrilène après deux premiers matches réussis contre Valence et Gérone. Moins d’un mois plus tard, Satriano débloquait son compteur but contre Villarreal, offrant une précieuse victoire aux Azulones.

Mais Martin Satriano a carrément changé de dimension contre le Real Madrid, offrant la victoire lors du derby grâce à un golazo qui a provoqué un chaos chez les Merengues. Et une semaine plus tard, le Colisée de Getafe était de nouveau en fête et célébrait son nouveau héros après son nouveau but marqué contre le Real Betis. «L’Uruguayen a fait une arrivée fracassante dans la région. Après avoir été le héros du Santiago Bernabéu grâce à son but exceptionnel contre le Real Madrid, il a récidivé face au Betis. Les supporters de Getafe sont en admiration devant Martín Satriano», écrivait Marca.

Bordalás est déjà fan de lui

Car l’attaquant uruguayen compte désormais trois buts sur ses quatre derniers matches. «L’équipe est très soudée, l’ambiance dans les vestiaires est excellente. Je suis également ravi des résultats obtenus. Je joue beaucoup. Je suis très satisfait de ce que le manager me demande et j’essaie de l’aider. J’apprécie aussi de jouer avec un attaquant comme Luis Milla ; je me sens plus libre. Dès le premier jour, on a eu cette connexion», avait indiqué l’ex-Lyonnais peu après son arrivée.

De quoi faire le bonheur de son manager : «c’est un excellent choix, car c’est un joueur fantastique. Pas seulement grâce à ses trois buts, mais aussi grâce à son éthique de travail, son engagement… il est arrivé ici plein d’enthousiasme», a-t-il assuré après la victoire contre le Betis. Car Getafe a retrouvé du plaisir après une première partie de saison difficile. Le club madrilène pointe maintenant à la 9e place de Liga et s’est rapidement éloigné de la zone de relégation. Et Martin Satriano y est pour quelque chose.