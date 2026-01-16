L’OL lève l’option d’achat de Martin Satriano et le prête à Getafe

Cet été, l’OL devait vendre pour sauver sa peau dans l’élite. Et au moment de boucler son dernier gros transfert de l’été, le club rhodanien a finalement sacrifié Georges Mikautadze. Plus facile à vendre qu’un Malick Fofana qui n’a pas eu de sollicitation franches, le Géorgien a donc dû prendre la direction de Villarreal en toute fin de mercato à contrecoeur. Un transfert qui a permis à l’OL d’empocher l’argent qui lui manquait mais qui l’a forcément privé d’un attaquant. Quelques heures avant ce départ, Lyon avait sécurisé l’arrivée de Martin Satriano en prêt en provenance de Lens.

La suite après cette publicité

Devant arriver comme une doublure de base, l’Uruguayen a finalement été propulsé comme attaquant titulaire. Finalement, malgré sa volonté et les bons résultats lyonnais, Satriano n’a jamais su faire l’unanimité avec un rendement statistique trop faible (3 buts en 19 matches). Forcément, avec l’arrivée XXL d’Endrick cet hiver, la perspective de trouver une porte de sortie à Satriano cet hiver a pris de l’épaisseur ces dernières semaines. Pour ce faire, il fallait que Lyon lève l’option d’achat de son prêt et lui trouve une porte de sortie. Tout s’est accéléré ces derniers jours avec l’intérêt concret de Getafe. Et tout s’est ficelé rapidement.

La suite après cette publicité

L’OL peut faire une (légère) plus-value sur Satriano

Dans un communiqué paru ce vendredi, l’OL a officialisé que l’option d’achat du prêt de Martin Satriano à Lyon était levé. L’attaquant uruguayen va être prêté à Getafe dans la foulée : «l’Olympique Lyonnais informe avoir levé l’option d’achat de Martin Satriano auprès du Racing Club de Lens pour un montant de 5 M€, assorti de bonus pouvant atteindre 1 M€ et d’un intéressement de 10 % sur la plus-value. Dans la perspective de lui offrir davantage de temps de jeu, l’attaquant uruguayen rejoint Getafe jusqu’à la fin de la saison, dans le cadre d’un prêt initialement gratuit, pouvant toutefois devenir payant dans la limite de 300 000 €, assorti d’une option d’achat fixée à 6,5 M€.»

Une bonne nouvelle pour les Gones qui peuvent s’assurer une plus-value d’1,5 million d’euros si le club de Madrid recrute définitivement l’attaquant de 24 ans cet été. En attendant, ce départ pourrait contraindre les dirigeants lyonnais à s’activer sur ce mercato hivernal pour recruter un autre attaquant ou un autre ailier. En effet, alors que Malick Fofana ne reviendra pas avant février comme l’a expliqué Fonseca ce vendredi en conférence de presse, Ernest Nuamah devrait mettre encore plus de temps. Et avec un Endrick qui devrait être titulaire à chaque fois sauf blessure, recruter un ailier pourrait être un choix cohérent. Affaire à suivre…