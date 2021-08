AC Milan : Marco Simone valide le choix Olivier Giroud

La suite après cette publicité

À peine arrivé à l'AC Milan, le transfert d'Olivier Giroud continue d'être validé par plusieurs anciens internationaux italiens. Après l'ancien buteur de Chelsea Gianfranco Zola, c'est l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain Marco Simone qui s'est exprimé sur le recrutement de l'international français (110 sélections) dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport : «Giroud est un très bon coup. Il a tout : le physique et la technique, il est un buteur et en même temps, il sait comment travailler pour l'équipe. Il voit le but, ou plutôt il le sent : il est capable de le trouver même de dos. Il est fort dans les airs et dans les gestes acrobatiques. Je le connais très bien car je l'ai toujours suivi, depuis ses premières années de France, notamment lorsqu'il était à Tours, qui est ensuite devenu ma maison».

Passé par l'AS Monaco en tant que joueur et entraîneur, l'Italien de 52 ans a également rassuré les supporters rossoneri quant à son cohabitation avec le Suédois Zlatan Ibrahimovic, et croit même à une certaine complémentarité : «De nombreuses personnes ont des doutes quant à leur possible coexistence, mais je pense que c'est possible. En fait, dans certains phases de jeu, il faut le faire : lorsque les adversaires se rapprochent, il devient indispensable d'ouvrir des espaces. A deux, ils peuvent tenir tête à quatre défenseurs adverses. Giroud est encore très dynamique, il peut faire les mouvements pour favoriser Zlatan : il peut appeler la profondeur et permettre à Ibra de monter pour recevoir le ballon plus bas. D'une certaine manière, ce serait Ibrahimovic qui jouerait le rôle de deuxième attaquant : en tout cas, avec deux comme ça, tout devient possible. [...] Ils ont l'expérience et la capacité de s'adapter au mieux aux exigences de l'entraîneur. Ils ne se priveront pas d'espace, ils en priveront leurs adversaires».