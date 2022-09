Polémique des déplacements : nouvelle révélation à charge contre le PSG

La suite après cette publicité

Le PSG est dans l'œil du cyclone. Présents en conférence de presse lundi, Christophe Galtier a commis sa première erreur de communication en tant qu'entraîneur parisien en réponse aux déplacements polémiques du Paris SG en avion, au détriment du TGV. La réaction de Kylian Mbappé, hilare aux côtés de son coach face aux médias, est aussi très mal passée, aussi bien sur la scène publique et politique qu'en interne aux yeux de la direction des Rouge et Bleu. Les dernières informations révélées par RTL et confirmées par RMC Sport ne devraient pas aider l'image du PSG, écorchée ces dernières heures.

Nos confrères expliquent en effet que l'avion utilisé par les champions de France en titre samedi, pour se rendre à Nantes (3-0, 6ème journée de Ligue 1), a voyagé à vide, l'espace de 12 minutes pour se rendre à Saint-Nazaire et y récupérer le groupe francilien. L'aéroport de Nantes fermant trop tôt ses portes (00h) au regard de l'horaire du match (21h) et des protocoles d'après-match, l'avion avait dû se rendre à Saint-Nazaire un peu plus tôt (70 km de distance), sans personne à bord donc, pour pouvoir repartir vers Paris avec les joueurs et le staff du PSG plus tard dans la soirée. À quelques heures d'un match capital pour lancer la campagne de Ligue des champions face à la Juventus, le PSG se serait bien passé de cela.

