JT Foot Mercato : la guerre fait déjà rage pour le Ballon d'Or

Comme à chaque édition, la bataille pour le Ballon d'Or fait rage. Mais cette année, le trophée individuel le plus convoité au monde aura une saveur un peu plus particulière que les éditions précédentes, puisqu'il n'a pas été décerné en 2020 en raison de la crise sanitaire. Difficile de sortir un favori du lot, même si en ce moment, une hype autour de Karim Benzema commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Celle-ci n'a fait que de se renforcer après son premier trophée avec les Bleus et son sublime but en finale de la Ligue des Nations face à L'Espagne. Il faudra pour cela écarter le recordman Lionel Messi, sextuple vainqueur du Ballon d'Or. Son année 2021 n'a pas été la plus aboutie de sa carrière, mais elle restera dans l'histoire comme celle qui l'a vu soulever son premier trophée avec l'Argentine.

Robert Lewandowski demande de la considération

Autre candidat très sérieux, Robert Lewandowski. La machine à buts du Bayern Munich a été la victime de l'annulation du Ballon d'Or 2020 après une saison 2020-2021 exceptionnelle en tout point qui l'a vu battre le record de Gerd Müller et remporter son premier Soulier d'Or. Le Polonais garde d'ailleurs en travers la gorge la dernière édition et espère que les votants en tiendront compte. «La possibilité de remporter le Ballon d'Or compte beaucoup pour moi, cela me rend fier, si vous considérez tout ce que j'ai accompli non seulement cette année, mais aussi l'année dernière, la cérémonie a été annulée, j'ai remporté de nombreux titres, j'ai marqué beaucoup de buts, ça signifierait beaucoup pour moi de le gagner », a-t-il lâché au média mexicain Marca Claro.

Mode patron activé pour Paul Pogba

Au lendemain de la victoire de la France contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations (1-2), la FFF a diffusé lundi un film sur les coulisses de la rencontre. On y voit notamment Paul Pogba tenir un discours mobilisateur à la mi-temps. Un Pobga déterminé, avec la ferme intention d'en découdre. On avait déjà pu avoir un petit aperçu durant la première mi-temps, lorsque la Pioche a harangué son coéquipier Benjamin Pavard qui est plus que jamais dans la tourmente. En difficulté en sélection et en club, le Français traverse une période délicate. Le temps où les supporters de l’équipe de France chantaient à la gloire de la « frappe de bâtard » de Benjamin Pavard semble bien loin.