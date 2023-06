Le classement des meilleurs centres de formation de France est tombé

La suite après cette publicité

Depuis de nombreuses années, la formation occupe une place parfois prépondérante dans le succès d’un club sur le long terme. En France, valoriser de jeunes joueurs ici des centres de formation a souvent été la poule aux œufs d’or de nombreuses institutions telles que l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco ou encore le Stade Rennais. Via le système implanté dans l’Hexagone depuis près d’une trentaine, voire une quarantaine d’années, la France a ainsi pu devenir une place forte du football mondial en créant de nombreux joueurs de classes mondiales à travers les époques.

Critère non négligeable de la pérennité d’un club, la formation est évaluée par la FFF chaque année qui dresse un diagnostic de l’état de la formation de chaque club. Et alors que l’équipe de France Espoirs s’est imposé hier lors de son entrée en lice à l’Euro Espoirs face à l’Italie (2-1) ce jeudi, grâce à son incroyable vivier de talents, la Fédération a décidé de sortir son bilan annuel ce vendredi. Comme d’habitude, ce classement se base sur plusieurs critères parmi lesquels figurent la professionnalisation, la scolarité, le temps de jeu des joueurs formés au club en équipe premières et en sélections de jeunes ainsi que la représentation européenne.

Et avec une note de 4,2 étoiles (sur 5) obtenues, le Stade Rennais a été élu meilleur centre de formation français pour cette nouvelle cuvée. A l’image de la montée en puissance de nombreux joueurs comme Lesley Ugochukwu, Désiré Doué ou encore Adrien Truffert, le club breton s’affirme comme étant l’un des bastions de la formation en France. Comme chaque année depuis près de deux décennies, l’Olympique Lyonnais truste les premières places, mais chute à la deuxième marche du podium cette saison avec 4,1 étoiles. Presque capable d’aligner un onze de qualité exclusivement issu de son centre de formation, les Gones peuvent se targuer d’avoir encore beaucoup de réservoir à ce niveau-là.

Monaco ferme le podium, suivi de près par le Paris Saint-Germain et le Toulouse FC. À noter que dans l’élite, l’OM n’est que le quinzième meilleur centre de formation, toujours en retrait de ses concurrents dans ce domaine, et ce, depuis de nombreuses années. Dans l’antichambre de l’élite, Bordeaux, malgré sa fin de saison cauchemardesque, peut se targuer d’avoir le troisième meilleur centre de formation de France avec 3,8 étoiles. Les émergences de Dilane Bakwa et Junior Mwanga prouvent que les Girondins disposent toujours de jeunes joueurs talentueux. C’est aussi le cas de l’ASSE et du Havre qui complète le trio de tête en Ligue 2.