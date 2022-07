FC Barcelone : le coup de bluff de Joan Laporta dans le dossier Jules Koundé

Où jouera Jules Koundé la saison prochaine ? Si l'on en croit les dernières spéculations environnant son avenir, certainement pas du côté de Séville. Un constat également partagé par Julen Lopetegui, entraîneur des Rojiblancos : «Diego Carlos est parti et il est possible que l’autre défenseur central titulaire (Koundé, ndlr) puisse partir et ce sont deux joueurs très importants et très difficiles à remplacer». Pisté par Tottenham mais surtout Chelsea - qui est sur le point de trouver un accord - et le FC Barcelone - priorité du joueur - le défenseur international français (11 sélections) devrait donc, sauf énorme retournement de situation, quitter l'Andalousie dans les prochaines semaines.

Dans cette optique, nous vous révélions d'ailleurs que les dirigeants catalans avaient demandé à l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux de refuser toutes les offres arrivant sur la table de la direction sévillane, à commencer par celle de Chelsea. Une stratégie confirmant l'intérêt des Blaugranas malgré l'absence d'une proposition écrite concrète et l'impatience du côté de Séville. En effet, selon une source interne du club andalou, Monchi, le directeur sportif, expliquait dernièrement que si Barcelone ne faisait pas une offre ferme et rapide, il ferait tout pour l'envoyer en Angleterre.

Coup de bluff ou aveu d'impuissance ?

Un dénouement qui semble se confirmer si l'on en croit les dernières informations de la COPE précisant que les Culés excluaient désormais la signature du natif de Paris, finalement présent lors de la tournée estivale de son club, actuellement au Portugal pour sa préparation (il avait dans un premier temps été annoncé absent, ndlr). En marge du stage d'été du FC Barcelone aux Etats-Unis, Joan Laporta, le président des Blaugranas, a lui aussi envoyé un terrible indice sur le futur du défenseur de 23 ans. Approché par un supporter, le boss de la formation barcelonaise a, ainsi, assuré que Jules Koundé ne poserait pas ses valises en Catalogne.

«Non, Koundé non. Il va signer pour Chelsea», a notamment lancé le dirigeant espagnol, présent à Las Vegas aux côtés des joueurs de Xavi. Des propos relayés par SPORT à prendre, malgré tout, avec des pincettes. Quelles étaient les intentions de Joan Laporta ? Sur quel ton a-t-il envoyé cette déclaration lourde de sens et de conséquences ? Pour Gérard Romero, journaliste très bien informé sur l'actualité de la formation catalane, cela ne fait aucun doute : «les gens du club m'ont dit que Laporta était juste ironique». La saga continue...